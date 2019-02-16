زيمبابوي.. مصرع عشرات الأشخاص إثر فيضان اجتاح أنفاق مناجم للتعدين

أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في اثنين من أنفاق مناجم التعدين

رجحت السلطات في زيمبابوي أن أكثر من 60 شخصا لقوا حتفهم في اثنين من أنفاق مناجم التعدين بعد انهيار سد قريب في مقاطعة ماشونالاند الغربية في زيمبابوي.

وقال وزير الحكم المحلي والأشغال العامة والإسكان الوطني، جولاي مويو، إن عدد عمال المناجم غير القانونيين الذين ربما حوصروا يقدر بنحو 60 إلى 70 شخصا.

وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مويو إن آمال العثور على ناجين تضاءلت بعد هطول أمطار غزيرة في المنطقة خلال الليل.

وأضاف مويو أن رجال الإنقاذ نجحوا في ضخ المياه من اثنين من الأنفاق المترابطة، ومن المتوقع بدء العمل على انتشال الجثث يوم السبت.

وأعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا حالة الطوارئ يوم الجمعة.