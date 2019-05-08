زين العابدين بن علي يطيح بمدير تلفزيون تونس الحكومي

اقيل محمد الأزهر فارس، مدير القناة الأولى والمشرف على التسيير بالقناة الثانية، إثر بثّ مقطع فيديو تضمّن تهئنة ودعاءا للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، بمناسبة دخول شهر رمضان.

وفتحت المؤسسة تحقيقاً إدارياً لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ والتقصير المهني، وترتيب الآثار الإدارية والتأديبية المستوجبة، لإيقاف من ثبت مسؤوليتهم عن العمل، والبدء في الإجراءات الجزائية في الواقعة.

وفي أول أيام رمضان وقبل آذان المغرب، صُدم التونسيون وهم يشاهدون برنامجاً دينياً على القناة الوطنية الثانية، ببث دعاء وتهنئة للرئيس السابق وعائلته، الذين أطاحت بهم انتفاضة شعبية منذ عام 2011.

وقال الشيخ مقدّم البرنامج "نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر مباركا على سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وعلى حرمه السيدة الفاضلة ليلي بن علي"، مضيفًا "نرجو لبلادنا العزيزة أن تعيش الأمن والأمان والسلام في ظل قيادة ابنها البار والنزيه والمخلص والوفي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي رأت بلادنا الخير على يديه".

وأثارت هذه التهنئة والدعاء لعائلة بن علي، موجة استياء وسخرية من المشاهدين التونسيين على مواقع التواصل الإجتماعي، دفعت إدارة التلفزيون إلى تقديم اعتذار رسمي، أكدت فيه أن "الحصة الدينية تعود لسنوات، وبُثت بسبب خطأ بشري غير مقصود أثناء سحب الشريط من خزينة الأشرطة".

وأضافت أن "الإدارة العامة سارعت حال بث الحصّة بالقيام بالإجراءات الإدارية لتحميل من تسبّب في هذا التهاون الذي مسّ مشاعر التونسيين والذي لا تقبله المؤسسة بأي حال من الأحوال"، وتعهدت بأن لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.