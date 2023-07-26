سؤال محرج لقائدة منتخب المغرب للسيدات عن المثليات في الفريق

اعتذرت شبكة البي بي سي عن توجيه احد مراسليها سؤال غير لائق لقائدة منتخب المغرب للسيدات "غزلان الشباك" وذلك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة الافتتاحية أمام ألمانيا.

وطرح مراسل الـ بي بي سي سؤالا باللغة الإنجليزية على لاعبة المغرب وقال فيه “باعتبار أن المغرب دولة تجرم المثلية، هل هناك أي لاعبة مثلية في منتخب المغرب للسيدات؟”.

السؤال صعق اللاعبة المغربية واصابها بالدهشة قبل ان يتدخل منسق الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ويمنع الصحفي من تكملة سؤاله والرد عليه بأنه السؤال السياسي وغير مسموح به، الا ان الاعلامي الغربي قال “هذا ليس له علاقة بالسياسية، من فضلك دعها ترد علي”.

لكن غزلان تجاهلت السؤال ولم يتم التوقف عند الأمر.