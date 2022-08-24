سائحة تستعرض فخذها العارية في باحات المسجد الأقصى (صورة)

نشرت سائحة في حسابها على انستغرام مجموعة صور تظهر في احداها كاشفة عن فخذها ومساحة كبيرة من صدرها وهي تجلس على ادراج باحات المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة، في استهتار وتجاهل صارخين لمشاعر المسلمين وقداسة المكان.

وقالت وكالة "شهاب" الاخبارية الفلسطينية ان السائحة "مستوطنة صهيونية"، وانها تمكنت من الوصول الى المسجد الاقصى خلال الاقتحامات المستمرة التي ينفذها المستوطنون بحماية الجيش الاسرائيلي.

لكن حساب المرأة على انستغرام يشير الى ان ديانتها مسيحية، حيث يظهر الصليب على خاتم باصبعها في احدى الصور، كما يبدو انها اسبانية من مدينة غرناطة، وفقا للحساب.

وحتى العام 2000، كان دخول السياح الأجانب الى المسجد الاقصى يتم تحت إشراف دائرة الأوقاف الإسلامية، وبما يتوافق مع قداسة المكان، لكن بعد ذلك، قامت إسرائيل بقلب المعادلة، وباتت هي المسيطرة بحكم القوة.

وبحسب ما يوضحه مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ عزام الخطيب، فإنه قبل ذلك التاريخ "كان مئات آلاف السياح يزورون المسجد، وكانت هناك عدة أبواب مفتوحة، وكان يأتي الزائر يشتري تذاكر ويدخل إلى المسجد وإلى المتحف تحت إشراف دائرة الأوقاف الإسلامية، وهو يعلم بأن هذا المكان مقدس للمسلمين وحدهم".

لكن الخطيب يقول انه "مع الأسف الشديد، فإن إسرائيل تسيطر الآن سيطرة كاملة، وتعطل عمل الأوقاف، وتحاول تطبيق قانون الآثار الإسرائيلي على المسجد الأقصى".

ويشير الخطيب في تصريحاته لوكالة أنباء الاناضول، الى انه قبل العام 200، كان يدخل عدد قليل جدا من المتطرفين اليهود، 3 إلى 4 يوميا، إلى أماكن محددة ويعودون تحت حراسة الشرطة والأوقاف الإسلامية، ولكن بأعداد محدودة جدا".

لكنه يلفت الى أنه "حتى عام 2010 وصل عدد المقتحمين إلى 5000 سنويا أما حاليا فيتجاوز عددهم 35 ألفا، سنويا، وهذا شيء غير طبيعي ومرفوض من كل المسلمين".