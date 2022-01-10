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سائحة توثق انهيار صخرة عملاقة على مراكب سياحية بالبرازيل

منشور 10 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:51
البرازيل
البرازيل

وثقت سائحة في البرازيل لحظة انهيار صخرة عملاقة على مراكب السياح.

وسقطت كتلة صخرية، منتصف يوم السبت، فوق 3 قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس غيرايس، المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة، بجنوب شرق البرازيل،   ما أدى لمقتل 10 أشخاص.

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب المعلومات الأولية للتحقيق.


 

كلمات دالة:البرازيل

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