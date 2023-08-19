سائح سعودي يسقط من الطابق السادس في كان (فيديو)

في موقف وُصِفَ بالمروّع من قِبَل الصحافة الفرنسية، وقع حادث سقوط لسائح سعودي يبلغ من العمر ثلاثين عامًا من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الفرنسي "Nice Matin"، جرى هذا الحادث يوم الأربعاء في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا.

وفاة سائح سعودي قتلاً في كان في فرنسا. مجهولين القوا السائح السعودي من نافذة الفندق في الطوابق العليا!! وتقوم الشرطة الفرنسية بالتحقيق فى هذه الحادثة الاليمة !!#فرنسا



pic.twitter.com/C9QJ2Y09Tx — Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) August 18, 2023

السائح السعودي، سقط من الطابق السادس في فندق كارلتون واصطدم بشُرُفات الطوابق السفلية للفندق، حيث انتهى جسده بعد السقوط على طاولة رخامية في الجزء السفلي من الفندق.

وأشارت تقارير "Nice Matin" إلى أن السائح أُصيب بجروح خطيرة، وتم نقله فورًا إلى المستشفى حيث أُجريت له عدة عمليات جراحية. وحتى اللحظة، ما زالت الشرطة تجري تحقيقًا للوقوف على ملابسات الحادث.

ونقل الموقع الفرنسي عن بعض الشهود أن الرجل كان يقفز فوق عدة شرفات للانتقال من واحدة إلى أخرى على واجهة فندق كارلتون، قبل أن يسقط.



