سائقو شاحنات يقطعون طريقا حيويا جنوب العراق

أفادت وسائل اعلام عراقية، بأن العشرات من سائقي الشاحنات، قاموا اليوم السبت، بقطع طريق دولي يربط بين محافظتي البصرة وذي قار، جنوبي البلاد.

وقالت كالة أنباء "يقين" العراقية، إن السبب الذي دفع السائقين، لقطع طريق "بصرة – ناصرية" على طريق تل اللحم جنوبي "ذي قار"، هو فرض غرامات كبيرة عليهم بسبب تجاوز الحمولات السعة المحددة.

يشار إلى أن مستشار البنك المركزي العراقي، إحسان الياسري، قد صرح في وقت سابق، بأن الاحتياطيات الدولارية لدى البنك قد تخطت الـ90 مليار دولار.

وقال الياسري: "قيمة العملة العراقية أو الرصيد تعدى 160 ‎%‎، حيث بلغت قيمة الدينار العراقي أكثر من دينار ونصف".

وأكد الياسري، أن الحكومة العراقية، بإمكانها تخصيص جزء من تلك الأموال ضمن موازنة 2023، لإسناد المشمولين بالحماية الإجتماعية، والفئات الهشة والفقيرة والمتقاعدين من ذوي الرواتب الضعيفة .