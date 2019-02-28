سائق قطار الموت المصري يكشف تفاصيل الحادثة (فيديو)

الحادث أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 42 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية

كشف سائق القطار عن جزء من تفاصيل الحادثة المفجعة، التي وقعت الأربعاء، في محطة مصر بالعاصمة القاهرة، وأسفرت عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات.

وقال علاء فتحي، سائق القطار، في لقاء خاص مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج “كل يوم”، إنه من الواضح أن “يد سرعات الجرار تأثرت بسبب اصطدام الجرار بآخر، وبالتالي تم نقل السرعات بشكل متسارع إلى أن وصل إلى سرعة كبيرة”.

وتابع: “أنا مقصر وأتحمل الإهمال، وكان من المفترض أن اتخذ إجراءات معينة ولكنني لم أفعلها، ومعرفتش أتصرف”.

وأشار فتحي إلى أنه يعمل بمحطة قطار مصر منذ أكثر 25 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع ويقيم بالمنوفية.

كما توجه فتحي برسالة لذوي القتلى، داعيا إياهم إلى مسامحته على الخطأ.

جدير بالذكر أن الحادث أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة 42 وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.