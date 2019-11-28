ساركوزي يحذر من انهيار أوروبا كلعبة "الدومينو"

حذر الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من انهيار أوروبا كلعبة “الدومينو” على خلفية الدعوات الانفصالية في بعض دول القارة سواء سعي بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، أو تلك الدعوات المنتشرة في إقليم كتالونيا الإسباني.

جاء ذلك خلال ندوة حول مستقبل أوروبا، نظمتها جامعة “فرانسيسكو دي فيتوريا” الإسبانية، في العاصمة مدريد، الثلاثاء، وبثت على صفحة الجامعة على “تويتر”.

وشارك في الندوة بجانب الرئيس الفرنسي السابق، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسيه ماريا أزنار.

وقال ساركوزي: “إذا استقلت كتالونيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، سيكون ذلك صادم بالنسبة لكم، لكنه أيضا سيكون له تاثيرا يشبه تأثير لعبة الدومينو”، في إشارة إلى انهيار أحجار تلك اللعبة بالتتابع إذا سقط حجر واحد.

كما انتقد “جمود” الدول الأوروبية في مواجهة حركات الاستقلال والانفصال المذكورة.

وأضاف: “هذا الجمود هو الذي سيسمح لأولئك الذين يريدون كسر كل شيء بأن يصبحوا الممثل الوحيد للحلم (الأوروبي)”.

وفي السياق، وصف ساركوزي الـ”بريسكست” بأنه “دربا من الجنون”، ويهدد مستقبل أوروبا والغرب في السنوات المقبلة، لافتا إلى أنّ “التقسيم مثل السم في البداية يكون محدود الأثر ثم ينتشر”.

وتابع: “يعتقدون أن مشكلة أوروبا تنحصر في الأحزاب السياسية، لكنهم يغفلون تراجع أوروبا والغرب لأسباب ديموغرافية”.

وفسر تصريحاته قائلا: “قديما كان محور العالم يمر عبر الغرب، لكن اليوم تحول إلى الشرق، فمن بين 7 مليار شخص يعيشون على الأرض هناك 4 مليار يعيشون في آسيا، و800 مليون فقط في أوروبا”.