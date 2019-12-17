سالفا كير وريك مشار يتفقان على تشكيل حكومة وحدة بجنوب السودان

الشهر الماضي أرجأ الزعيمان تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي.

أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير إنه توصل لاتفاق الثلاثاء مع زعيم المتمردين السابق ريك مشار على تشكيل حكومة وحدة تأخرت كثيرا.

واجتمع كير ومشار، الذي يتزعم المعارضة حاليا، خلال الأيام الثلاثة الماضية في العاصمة جوبا لحل المشاكل العالقة التي حالت دون تشكيل حكومة ائتلافية قبل موعد نهائي في 21 نوفمبر تشرين الثاني.

وكانت هناك مخاوف دولية من احتمال تجدد الحرب بسبب النزاعات.

والشهر الماضي أرجأ الزعيمان تشكيل الحكومة لمدة 100 يوم بعد الموعد النهائي.