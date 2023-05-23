سالي العوضي تثير الجدل بخلعها للحجاب واستخدامها القرآن في التبرير (فيديو)

أثارت "التيك توكر" الأردنية سالي العوضي، جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد قرارها بخلع الحجاب عقب 5 اشهر على ارتدائه.

قرار العوضي لقي تفاعلا كبيرا بين رواد "التواصل الإجتماعي"، وسط اتهامات لها بأنها قامت بذلك بهدف الحصول على انتشار وشهرة كبيرة، وأن تصبح "نريند".

وما جعل سالي العوضي في مرمى الانتقادات بشكل كبير، استخدامها لآية من القرآن الكريم، لتبرير قرارها بخلع الحجاب، وكتبت: "لا يكلف نفسا إلا وسعها".

هذا الشيء أثار غضب متابعيها، الذين يرون أنه من المعيب الاستعانة بالقرآن لتبرير أمر كهذا.

العوضي بفيديو من دون حجاب

من جانبها، ظهرت سالي العوضي بفيديو من دون حجاب، معلنة رفضها للإنتقادات التي تعرضت لها، مؤكدة أنها لن تسامح من تنمر عليها.

وأطلت العوضي، من خلال الفيديو، بشعر مصبوغ باللون البرتقالي اللامع، كما أنها نشرت العديد من الصور الجديدة بدون حجاب، وعملت على حذف الصور القديمة.

وبررت العوضي قرارها بخلع الحجاب، بأنها غير قادرة على الالتزام بارتدائه فترة أطول، مبينة أن قرار ارتداء الحجاب لم يكن من باب "الترند".

وأكدت أنها لن تسامح الأشخاص الذين انتقدوها بشكل سلبي، مشيرة إلى أنها تعرضت لحملة سب وشتم من قبل بعض متابعيها.

من هي سالي العوضي؟

تعرف العوضي، التي تبلغ من العمر 18 عاما، بأنها أصغر النشطاء على منصة "تيك توك" في الأردن، حيث تقوم بمشاركة مقاطع فيديو قصيرة تتناول مواضيع مختلفة تتعلق بالحياة اليومية والموضة والجمال.

ويتابع العوضي ملايين الأشخاص من الأردن ومختلف الدول العربية، وتحظى بشعبية كبيرة على منصات مثل TikTok وInstagram.