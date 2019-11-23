سامي كليب يستقيل من قناة الميادين

استقال الإعلامي سامي كليب من قناة "الميادين"، الجمعة، وذلك "انسجاما مع قناعاته وضميره"، بحسب تعبيره.

وكتب كليب عبر صفحته في "فيسبوك": "انسجاما مع أفكاري وقناعاتي وضميري، استقلتُ اليوم من قناة الميادين متمنيا لها دوام التقدم والنجاح".

وكان كليب شارك في الحوار الأخير مع الرئيس اللبناني ميشال عون الذي تم بثه على قناة "الميادين" الأسبوع الماضي. بعدها ظهر على قناة "أم تي في" مع جو معلوف، تحدث فيها عن ظروف المقابلة، وكشف عن تأثير الوزير جبران باسيل على الرئيس عون في أثناء المقابلة.

ولم تتضح حتى الآن الأسباب التي تقف وراء استقالته، رغم أنه كان يحظى بموقع مميز في القناة، أهله لإجراء الحوار مع عون، وقبله لإجراء حوار مع أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله. (عربي21)





