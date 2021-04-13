سبعة قتلى بهجوم لمجهولين على سوق بولاية جنوب دارفور

تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

أعلنت منسقية سودانية الثلاثاء، مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر هجوم شنه مجهولون في سوق محلية بولاية جنوب دارفور (غرب).

وقالت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بالسودان (غير حكومية) في بيان: "هاجمت مليشيات مسلحة ترتدي زيا عسكريا وتمتطي خيولا بإطلاق الرصاص الحي على دراجة نارية".

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين كانوا يمرون بالقرب من الدراجة التي تعرضت لإطلاق النار" دون معرفة الجهة التي ينتمي إليها المهاجمون.

ومن آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالا دمويا بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش، وقوى مدنية، وأطراف عملية السلام من الحركات المسلحة.