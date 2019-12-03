16 قتيلا وعشرات الجرحى بحريق مصنع في الخرطوم

لقي 16 شخصا مصرعهم واصيب عشرات اخرون جراء حريق اندلع الثلاثاء، في مصنع للسيراميك في المنطقة الصناعية بحري بالعاصمة السودانية الخرطوم.

أفادت لجنة أطباء السودان المركزية الثلاثاء، بارتفاع عدد ضحايا حريق في مصنع بالعاصمة الخرطوم إلى أكثر من 16 قتيلا وعشرات المصابين، بعضهم حالاتهم حرجة.

وبعد أن تحدثت وسائل إعلام محلية أن الحريق الذي اندلع في داخل مصنع سيراميك في المنطقة الصناعية أسفر عن مقتل 7 أشخاص، قالت لجنة الأطباء إن عدد القتلى ارتفع إلى 15.

واندلع الحريق الهائل في أحد مصانع السيراميك في منطقة الخرطوم، إثر انفجار خزان للغاز، حسب ما ذكر شهود عيان.

وهرعت سيارات الإسعاف باتجاه موقع الحريق لنقل مصابين إلى مستشفى المدينة.

وأهاب بيان صادر عن لجنة الأطباء المركزية التابعة لقوى الحرية والتغيير بالأطباء للتوجه إلى حوادث مستشفى الخرطوم بحري للمساعدة في علاج الحالات التي ترد إليه.

