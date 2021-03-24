"سبوتنيك V" في صدارة اللقاحات على مستوى العالم

تصدر لقاح سبوتنيكV صدارة اللقاحات في الاستخدام العالمي متفوقا على 9 لقاحات ينتجها العالم لمواجهة الجائحة، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اخذ اللقاح في خطوة اعتبرها مراقبون روس دعما وتاكيدا على جودة اللقاح الروسي وتفوقه عالميا

سبوتنيكV يتفوق

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يتصدر في 9 دول قائمة لقاحات كورونا المعروفة، وفقا لنتائج استطلاع الرأي الأخيرة.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شركة YouGov الدولية ومقرها في بريطانيا، بدعم من الصندوق الروسي، في 9 دول سجلت معظمها لقاح "سبوتنيك V"، أن 54% من المستجوبين يعتبرون روسيا الدولة الأكثر موثوقية بين الدول المصنعة للقاحات كورونا. بالتالي سبقت روسيا من هذه الناحية كلا من الولايات المتحدة (المرتبة الثانية) وبريطانيا (المرتبة الثالثة).

كما يعد "سبوتنيك" هو الأول بين اللقاحات المعروفة في الدول التسع التي جرى الاستطلاع فيها (الهند، البرازيل، المكسيك، الفلبين، فيتنام، الأرجنتين، الجزائر، الإمارات، صربيا)، والتي قال فيها 74% من المستجوبين إنهم يعرفون عن وجود اللقاح الروسي.

بوتين يدعم

الى ذلك أعرب المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، عن أمله في أن يكون تطعيم الرئيس فلاديمير بوتين ضد فيروس كورونا مثالا يقتدي به المواطنون، خاصة وأن روسيا زادت من طاقة إنتاجها للقاحات.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن نوع اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تلقاه الرئيس الروسي، يعرفه فقط هو وطبيبه الذي اشرف على عملية التطعيم.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن بوتين تلقى أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا أمس الثلاثاء، وسيتلقى الجرعة الثانية بعد أيام.

وجدد بيسكوف التأكيد على أن جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة وفعالة وآمنة، لذلك لا فرق في نوع اللقاح الذي تم تطعيم الرئيس به.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق أن بوتين حالته الصحية جيدة بعد تلقيه لقاح كورونا.

اوربا تشدد المراقبة

وقررت المفوضية الأوروبية الأربعاء تشديد آليتها لمراقبة صادرات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في الاتحاد الأوروبي "لضمان" إمداد الدول السبع والعشرين الأعضاء فيه، لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء.

وأعلن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس "في حين يستمر الاتحاد الأوروبي في تصدير كميات كبيرة إلى الدول التي تنتج لقاحاتها الخاصة" حيث حملة التطعيم متقدمة أكثر "أدخلنا تعديلين على الآلية الحالية لمعالجة هذا الخلل".