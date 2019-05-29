"ستارلينك" تستهدف توفير الإنترنت على مستوى العالم بحلول 2020

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس SpaceX أن الشركة أطلقت 60 قمراً صغيراً في مدار الأرض المنخفض، وهي الخطوة الأولى في خطط ماسك الخاصة بخدمة الإنترنت "ستارلينك "Starlink.

وتقول شركة ستارلينك إنها قادرة على توفير الإنترنت عريض النطاق لكل الكرة الأرضية بحلول عام 2020.

وتخطط الشركة لتوفير الوصول إلى الإنترنت عريض النطاق على مستوى العالم باستخدام 12000 قمر صناعي في مدار منخفض في ثلاث طبقات مدارية مختلفة.

وستدور مجموعة أقمار ستارلينك بأكملها على بعد 500 كيلومتر إلى 1300 كيلومتر فوق الأرض.



كيف ستعمل خدمة ستارلينك؟

بمجرد إكمال شركة SpaceX لشبكة ستارلينك سيحتاج المستخدمون إلى جهاز استقبال "receiver" بقيمة 200 دولار للوصول إلى الإنترنت، وسيكون الجهاز صغيرًا بما يكفي ليناسب المنازل وسقف السيارات والسفن والطائرات وغير ذلك.



وسترسل خدمة ستارلينك رسائل عبر سلسلة من المحطات الأرضية التي ستنقل البيانات عبر موجات لاسلكية إلى الأقمار الصناعية في المدار، وستقوم الأقمار الصناعية بعد ذلك بترحيل الرسائل باستخدام الليزر بطريقة تصل إلى القمر الموجود أعلى جهة المستلم، وهنا سيتم نقل البيانات إلى المحطة باستخدام موجات لاسلكية مرة أخرى.