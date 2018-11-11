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6 شهداء بينهم قياديان بحماس خلال اشتباك مع قوة اسرائيلية في غزة

6 شهداء بينهم قياديان بحماس خلال اشتباك مع قوة اسرائيلية في غزة
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