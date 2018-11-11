6 شهداء بينهم قياديان بحماس خلال اشتباك مع قوة اسرائيلية في غزة

6 شهداء بينهم قياديان بحماس خلال اشتباك عنيف مع قوة اسرائيلية في غزة

استشهد 6 فلسطينيين بينهم قياديان في حركة حماس خلال اشتباكات عنيفة اندلعت مساء الاحد، مع قوة اسرائيلية قرب الحدود الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وقال مسؤول في حماس إن مجموعة من مسلحي الحركة تعرضت لإطلاق نار من سيارة مارة تابعة لقوات الأمن الإسرائيلية مضيفا أن أعضاء الحركة طاردوا تلك السيارة.

وقال شهود إنه أثناء عملية المطاردة أطلق الطيران الإسرائيلي أكثر من 40 صاروخا على المنطقة التي شهدت وقوع الحادث مما أسفر عن مقتل أربعة آخرين لم يتضح بعد عدد المسلحين منهم.

وقال مسؤولون طبيون إن ستة أشخاص استشهدوا من بينهم القياديان نور بركة ومحمد القرا.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان إن "6 فلسطينيين استشهدوا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”.

وأضاف القدرة إن الشهداء هم:” نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاما)، و محمد ماجد موسى القرّا( 23 عاما) وعلاء الدين محمد قويدر (22 عاما)، ومصطفى حسن أبو عودة (21 عام)، و محمود عطا الله مصبح (25 عاما)، بالإضافة إلى شهيد سادس، مجهول الهوية.

كما أعلن القدرة أن وزارته أعلنت حالة الاستنفار لكافة طواقمها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "بينما كان الجيش يجري إحدى العمليات في قطاع غزة وقع تبادل لإطلاق النار".

وفي بيان لاحق قال الجيش إنه يشن عشرات الغارات على القطاع.

ونفى الجيش اختطاف أحد جنوده في “الحادث الأمني بغزة” على يد فصائل المقاومة الفلسطينية.

وبعد ذلك بقليل انطلق في جنوب إسرائيل دوي صفارات الإنذار من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إفيجدور ليبرمان في بيان إن الوزير يبحث الموقف في مقر الجيش الإسرائيلي.



من جانبها، قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن “قوات الجيش شنت عشرات الغارات الجوية على قطاع غزة رداً على التطورات في الساعة الأخيرة”.

وأشارت إلى أنه تم “تغيير طرق الرحلات القادمة إلى مطار بن غوريون بمدينة تل أبيب بسبب الوضع الأمني في غزة”.

إلى ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات أمنية بعد “حادث غزة”.

بدورها، أمرت “الجبهة الداخلية” في جيش الاحتلال جميع سكان غلاف قطاع غزة بالبقاء في المناطق المحمية والملاجئ، وذلك بسبب التوتر الأمني على الحدود مع قطاع غزة.