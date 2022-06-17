ستة قتلى بانهيار بناية في القاهرة

لقي ستة اشخاص على الاقل مصرعهم جراء انهيار مبنى قديم مؤلف من خمسة طوابق الجمعة، في احد أحياء العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر نائب محافظ القاهرة، إبراهيم عبد الهادي، في بيان نشرته وزارة الداخلية، أنه "يعتقد أن أسرة مكونة من 6 أشخاص كانت داخل المبنى المكون من 6 طوابق في حي الوايلي عندما انهار في الساعات الأولى من الصباح".

وأضاف، أن "عمليات البحث جارية عن آخرين تحت الأنقاض".

وجرى مطالبة السكان مغادرة المباني المجاورة بسبب مخاوف تتعلق بسلامة هياكلها.

وفي الوقت الذي عملت الجرافات في المكان حتى عصر اليوم، الجمعة، فقد مبنى ملاصق جزءًا من جداره فكشف عن داخل شقة سكنية.

ومما يذكر أن انهيارات المباني شائعة في مصر، حيث ينتشر سوء البناء وتفتقر إلى الصيانة المناسبة في العشوائيات والأحياء الفقيرة والريفية.

وشنت الحكومة المصرية حملة على البناء المخالف خلال السنوات الأخيرة بعد عقود من التراخي في إنفاذ القانون، لكن العاصمة ما زالت تضم أحياء كاملة من المباني السكنية غير المرخصة والعشوائيات.