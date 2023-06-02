ستة قتلى بينهم ثلاثة اطفال في اصطدام قطار وتوك توك بمصر

لقي ستة اشخاص مصرعهم، بينهم ثلاثة اطفال، اثر حادث اصطدام قطار بضائع الجمعة، بمركبة "توك توك" في محافظة البحيرة شمالي مصر

وقع الحادث لدى عبور التوك توك من مزلقان الروس في قرية كوم أمبو بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

واضافة الى القتلى الستة، وجميعهم من عائلة واحدة، فقد اصيب شخصان اخران في الحادث نقلا الى مستشفى المحافظة.

وقالت مصادر ان التوك توك عبر من المزلقان في التوقيت الخطأ ما ادى الى صدمه من قبل القطار الذي كان متجهاً إلى الإسكندرية.

وضحايا الحادث المروع هم

أحمد عوض عبدالهادي، عمر سنة واحدة.

دعاء سامح الشبراوي، 25 عامًا.

أسماء سامح الشبراوي 27 عامًا.

عبدالرحمن محمد صبحي، 6 سنوات.

خليفة خميس ضيف الله، 57 عامًا.

محاسن صلاح الدانوني، 62 عامًا.

وتشهد مصر حوادث قطارات مميتة باستمرار. وكان أكثر الحوادث دموية وقع في عام 2002 عندما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة القاهرة ما تسبب في مقتل 361 شخصاً.

