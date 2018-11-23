ستة قتلى في هجوم لمسلحين من داعش على بلدة بجنوب ليبيا

ارشيف

قال مسؤولو بلدة في المنطقة الصحراوية بجنوب ليبيا إن مسلحين يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم الدولة الإسلامية أغاروا على البلدة الجمعة مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص معربين عن اعتقادهم بأن تنظيم الدولة الإسلامية هو المسؤول عن الهجوم.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين استولوا على نقطة شرطة في بلدة تازربو شمالي الكُفرة حتى تمكن السكان من طردهم. وأوضح المصدر أن من المعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

ونشرت البلدة أسماء ستة سكان على موقعها الإلكتروني قالت إنهم قتلوا في الهجوم. وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات تخييم في الصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى في عام 2011.

وشن تنظيم الدولة الإسلامية هجمات متعددة على بلدات في جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي في عام 2016.