ستة قتلى من عائلة واحدة يهجوم غرب الموصل

لا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصا القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، الثلاثاء، بمقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة جراء هجوم غرب الموصل (400 كلم شمال بغداد).

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى إن “مسلحين مجهولين اقتحموا منزلا في ناحية زمار (90 كلم غرب الموصل) فقتلوا عائلة واحدة مكونة من الأب والأم وأربعة أولاد بأعمار متفاوتة، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة”.

وأشار المصدر إلى أن “الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث، فيما تم تسليم الجثث للطب العدلي بالموصل”.

ولم يوضح المصدر أية تفاصيل بشأن خلفية الهجوم.

ولا تزال مناطق عديدة من محافظة نينوى، خصوصا القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).

