سجال اماراتي ايراني حول الجزر المحتلة

يذكر ان إيران تبسط سيطرتها على الجزر الثلاث منذ عام 1971، وتطالب الإمارات باستعادة هذه الجزر نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي.

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن التعنت الإيراني في قضية الجزر الإماراتية المحتلة "يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي".

وقال قرقاش، في سلسلة تغريدات، إن "الحساسية الإيرانية المفرطة حول احتلالها لجزر الإمارات، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى غير مفهومة..".

وأضاف "طهران تحرج نفسها في كل منتدى دولي لأن احتلالها يبقى غير قانوني وغير شرعي وغير معترف به، والإمارات ومنذ اليوم الأول تدعو لحل القضية سلميا وعبر الحوار والتحكيم".

وأشار إلى أن "قضية جزر الإمارات المحتلة مثال واضح أن منطق الاحتلال والقوة والأمر الواقع لا يصنع شرعية دولية ولا يقنن الاحتلال، ورفض دعوات الإمارات السلمية لحلّ هذه القضية يضع إيران في خانة حرجة، تعامل إيران مع هذه القضية يرسل رسالة أشمل حول توجهها في منطقة الخليج العربي".

وختم قرقاش قائلا "هناك العديد من الخلافات الدولية حول جزر متنازع عليها، وتتعامل معها الدول ضمن إطار التوجه الإماراتي السلمي والقانوني والعقلاني، بالمقابل الموقف الإيراني، وللأسف، غير منطقي لأن أساسه احتلال بالقوة يسعى لفرض الأمر الواقع ولا يدعمه سند قانوني أو تاريخي".

وفي وقت سابق رأى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، أن حق سيادة طهران على الجزر الـ3 التي تطالب الإمارات باسترجاعها "لا ريب فيه".

وقال قاسمي، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إن حق سيادة بلاده على جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى "لا ريب فيه"، وأشار إلى أن حديث المسؤولين الإماراتيين عن هذه القضية لن يغير شيئا.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الحديث عن تدخل إيران في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بـ"المزاعم الفارغة التي لا أساس لها"، وفقا لإرنا.

وأتت تصريحات قاسمي ردا على ما قاله وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال دورة دول منظمة التعاون الإسلامي والتي استضافتها العاصمة الإماراتية، أبوظبي.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد قد أكد أن على إيران مراجعة سياساتها الخارجية والكف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى من أجل بناء علاقات جيدة مع دول الجوار، وأن تكف عن تمويل الإرهاب وتغذية الطائفية وتأجيج استقرار المنطقة.

يذكر ان إيران تبسط سيطرتها على الجزر الثلاث منذ عام 1971، وتطالب الإمارات باستعادة هذه الجزر نظرا لأهمية موقعها الاستراتيجي.