سجال على تويتر بين ابن جاسم وقرقاش

شهد موقع التواصل الاجتماعي المفضل لدى الخليجيين سجالا نادرا بين رئيس الحكومة القطري السابق حمد بن جاسم، ووزير الخارجية الاماراتي انور قرقاش، وتاتي الندرة كون السجال جاء مباشرا بين المسؤولين بشأن موضوع مهم وحساس يتمثل في استقدام قوات اجنبية الى الخليج لحمايته

وسخر حمد بن جاسم بشكل مباشرة من الامارات والسعودية وقال عبر تويتر أنه "فوجئ" بسعي بعض دول الخليج لتأمين المنطقة عبر القوات الأمريكية، متسائلا حول مبرر هذا الموقف، لترد الإمارات بهجوم عليه.

ولكن ما استغربه ان ذاكرة هذه الدول قصيرة فقد سخِرت من قطر لوجود القاعدة الأمريكية و القاعدة التركية وأنها دولة لاتستطيع ان تحمي نفسها. سؤالي الان لهم ماهو المبرر الذي سيستخدمونه لهذه الإستدارة السريعة ( او باللهجة اللبنانية التكويع السريع) . — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 22, 2019

واضاف متطرقا إلى قضية "أمن الخليج": "اعتقدنا أن الدول الكبرى في منطقتنا تستطيع أن تؤمن الخليج وممراته المائية، فوجئنا بأن هذه الدول ترمي هذه المهمة على الدول الكبرى لتأمين ممر الخليج بصفته ممرا دوليا وأنا لا أعترض على ذلك بل هذه هي الحقيقة، حيث بدأت هذه الدول تعيد القوات الأمريكية إليها".

وأنا مازلت لا انكر عليهم حق استخدام القوات الأجنبية ولكن هذا سؤال يحتاج الى تفسير على الأقل لشعوبهم. كما انهم يحتاجون الى تفسير استمرار حرب اليمن لسنوات وهم وعدوا شعوبهم بدخول صنعاء خلال أسابيع ناهيك عن نقل المعركة الى طهران — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 22, 2019

وقال المسؤول القطري "ما أستغربه أن ذاكرة هذه الدول قصيرة، فقد سخرت من قطر لوجود القاعدة الأمريكية والقاعدة التركية وأنها دولة لا تستطيع أن تحمي نفسها. سؤالي الآن لهم ما هو المبرر الذي سيستخدمونه لهذه الاستدارة السريعة".

واليوم يتحدثون عن تفاوض لحل الأزمة سياسياً سواء مع اليمن او إيران . ما اريد ان اصل اليه من هذا ليس النقد ولكن أولاً احترام عقول الشعوب ثانياً مثل ماذكرته في تغريدات كثيرة ان الاهتمام في البناء الداخلي وما يترتب عليه من مصالحة داخلية سيعود بالقوة والفائدة عليهم وعلينا — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 22, 2019

وتابع رئيس الوزراء القطري السابق: "وأنا ما زلت لا أنكر عليهم حق استخدام القوات الأجنبية، ولكن هذا سؤال يحتاج إلى تفسير على الأقل لشعوبهم. كما أنهم يحتاجون إلى تفسير استمرار حرب اليمن لسنوات وهم وعدوا شعوبهم بدخول صنعاء خلال أسابيع ناهيك عن نقل المعركة إلى طهران واليوم يتحدثون عن تفاوض لحل الأزمة سياسيا سواء مع اليمن أو إيران".

وأوضح: "ما أريد أن أصل إليه من هذا ليس النقد ولكن أولا احترام عقول الشعوب ثانيا مثل ما ذكرته في تغريدات كثيرة أن الاهتمام في البناء الداخلي وما يترتب عليه من مصالحة داخلية سيعود بالقوة والفائدة عليهم وعلينا لأنني ما زلت مؤمن بأن استقرار كل دول المجلس وثباتها وتكاتفها مهم لبقاء هذه المنطقة".

لانني مازلت مؤمن بأن استقرار كل دول المجلس وثباتها وتكاتفها مهم لبقاء هذه المنطقة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) July 22, 2019

وردا على هذه التصريحات، شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، هجوما على بن جاسم، متهما إياه بأنه كان "سباقا" في دعوة القوات الأمريكية إلى المنطقة وإقامة علاقات مع إسرائيل ونشر "الفوضى" في سوريا وليبيا.

وقال قرقاش، عبر "تويتر": "الشيخ حمد بن جاسم القريب البعيد وعراب سياسات الظاهر والباطن كان دائما سباقا في توجهاته ومنها استقدام القوات الأمريكية إلى قطر وتأسيس العلاقات مع إسرائيل والتحريض على الفوضى في سوريا وليبيا".

واعتبر الوزير الإماراتي أن ملاحظات رئيس الوزراء القطري السابق اليوم "من باب الاستهزاء"، مضيفا بالقول: "وكأن الخطر المحيط لن يطال قطر".