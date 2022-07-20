سجنو متحول في قسم النساء فحملت منه نزيلتين

اضطرت ادارة سجن في نيوجيرسي الاميركية الى نقل سجينة من سجن النساء الى قسم الرجال بعد ان اتضح انه رجل متحول جنسيا ، ولكن الامر تفاقم عندما اعلنت الادارة عن حمل سجينتين من "زميلتهما" السابقة

المتحولة كانت قد وضعت في قسم مراقبة الانتحار بعد ان هددت بقتل نفسها وربطت نفسها بشاحنة بحجة رفض ضباط الشرطة تخصيص ضابطة لتفتيشها

وتقول صحيفة "نيويورك بوست" انه تم نقل ديمي ماينور (27 عاما)، من مرفق إدنا ماهان الإصلاحي للنساء إلى مرفق إصلاحية غاردن ستيت، وهو سجن للشباب في مقاطعة بيرلينغتون، وفقا لمتحدث باسم إدارة الإصلاح في نيوجيرسي لموقع "NJ.com".

وقال المتحدث إن ماينور، التي تقضي حكما بالسجن 30 عاما بتهمة القتل غير العمد، موجودة في وحدة معرضة للخطر في المنشأة الجديدة، حيث هي المرأة الوحيدة.