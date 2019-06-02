سجن أمير سعودي مزيف

اصدرت محكمة بولاية فلوريدا الاميركية حكما بالسجن لمدة 18 عاما ونصف العام على محتال كولومبي انتحل شخصية أمير سعودي، ونصب على مستثمرين بمبالغ وصلت الى ثمانية ملايين دولار.

وقالت المحكمة إن أنتوني غينياك البالغ من العمر 48 عاما، انتحل شخصية الامير على مدى ثلاثين عاما دون ان يتمكن احد من كشفه، وعاش حياة مترفة يتمتع بالسيارات الفارهة ذات اللوحات الدبلوماسية، ويطلق على نفسه اسم سلطان.

وكشفت التحقيقات أن غيغناك أطلق على نفسه اسم الأمير خالد بن آل سعود مايو/أيار، وارتدى الزي السعودي التقليدي وساعات وخواتم غالية الثمن.

كما استعان بحرس شخصي، وبدأ في جمع المال من المستثمرين، لينفقه في السفر على متن الطائرات الخاصة واليخوت.

ووثّق لحياته الزائفة هذه على موقع انستغرام.

