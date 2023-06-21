سجن داعشية ألمانية 9 اعوام لاستعبادها شابة أيزيدية

ادانت محكمة المانية الاربعاء، مواطنة تنتمي لتنظيم داعش بتهمة استعباد شابة ايزيدية والتحريض على جرائم حرب، وقضت عليها بالسجن اكثر من تسعة اعوام.

كما ادينت المواطنة التي أشير إليها باسم نادين ك. بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية (داعش)، بحسب ما افادت متحدثة باسم المحكمة الواقعة في مدينة كوبلنس غربي المانيا.

وكانت نادين ك (37 عاما) التحقت بتنظيم داعش بين عامي 2014 و2019، وتوجهت الى سوريا للانضمام الى التنظيم مع زوجها. وقد انتقلا الى الموصل في العراق عام 2015 ثم عادا الى سوريا مجددا.

وعام 2016 استعبد الزوجان الشابة الايزيدية التي كانت أسيرة لدى داعش منذ 2014، وتبلغ حينها من العمر 22 عاما.

واجبرت نادين. ك. الشابة خلال ذلك على القيام بالأعمال المنزلية واداء الشعائر الدينية الاسلامية، فيما كان زوجها يغتصب الاسيرة بانتظام ويعتدي عليها بالضرب.

المتهمة تغطي وجهها لدى مثولها امام المحكمة

وكان المقاتلون الأكراد تمكنوا من تحرير الشابة الايزيدية واعتقلوا نادين ك وعائلتها بعدما انتقلوا إلى سوريا عام 2016 مع "أسيرتهم" واقاموا في مناطق سيطرة داعش حتى العام 2019.

وفي آذار/مارس العام الماضي ألقي القبض على نادين ك. لدى إعادتها إلى بلادها ضمن إحدى عمليات استعادة الرعايا.

وكانت محكمة المانية اصدرت عام 2021، اول حكم من نوعه يعترف بالجرائم في حق الايزيديين باعتبارها ابادة.

وعلى مدى سنوات، تعرض الأيزيديون للاضطهاد على يد داعش الذي قتل عناصره مئات الرجال من هذه الاقلية واغتصبوا نساءهم.