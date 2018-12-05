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سحب تنظيم بطولة دولية للشطرنج من السعودية بسبب اسرائيل

سحب تنظيم بطولة دولية للشطرنج من السعودية بسبب اسرائيل
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