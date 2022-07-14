سخرية من وزير الدفاع الاسرائيلي بسبب هذا الفيديو

علق مغردون بشكل ساخر، على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس، وهو يحاول فتح زجاجة ماء بأسنانه عدة مرات، دون جدوى، خلال حفل استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون.

وعلق أحد المغردين ساخرا: "... أسباب عدم تمكنه من استخدام يديه مصنفة على أنها مسألة أمن قومي".

وكتب آخر: "بايدن يزور إسرائيل.. من بين الغرائب ​​المختلفة طريقة فتح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لزجاجة الماء".

وفي تغريدة أخرى قال مغرد: "ربما حصل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس على تفويض أو اثنين باستخدام أسنانه لفتح زجاجة ماء في حفل الترحيب بالرئيس بايدن".