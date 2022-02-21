"سد النهضة".. رئيس البرلمان العربي: إثيوبيا تعرض مصر والسودان للخطر

اعتبر رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن تشغيل سد النهضة بشكل أحادي من قبل إثيوبيا، يشكل مساسا خطيرا بالحقوق المائية لمصر والسودان، مؤكدا الرفض التام لتلك الخطوة.

وندد العسومي بالإعلان الإثيوبي، مشيرا إلى أنه انتهاك صريح للاتفاقيات الدولية والثنائية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل كنهر دولي، بما في ذلك التزامات إثيوبيا الموقع عليها رئيس الوزراء الإثيوبي في إعلان المبادئ لعام 2015".

وأكد رئيس البرلمان العربي أن "هذه التصرفات الأحادية المرفوضة شكلا وموضوعا، لن تغير من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان، والمعترف بها دوليا".

وطالب إثيوبيا بـ"الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية تلحق الضرر بالمصالح المائية لدول المصب".

وجدد العسومي "التأكيد على الموقف الثابت للبرلمان العربي بشأن ضرورة سرعة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله، دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان".

وأكد: "وقوف البرلمان العربي بجانب كل من مصر والسودان، فيما يتخذانه من اجراءات للحفاظ على حقوقهما المائية، باعتبارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وافتتحت إثيوبيا رسميا أمس الأحد عملية توليد الطاقة الكهربائية من "سد النهضة"، بحضور عدد من المسؤولين والوزراء، على رأسهم رئيس الوزراء، أبي أحمد، وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه "بداية من اليوم تبدأ الاستفادة من سد النهضة في توليد الطاقة الكهربائية"، مشيرة إلى أن أعمال البناء الكلية للسد بلغت أكثر من 80%.