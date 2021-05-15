"سرايا القدس" تبدأ حملة صاروخية قوية.. وغانتس: لن نعلق العمليات العسكرية في غزة

أفادت وسائل اعلام بأن صافرات الإنذار تدوي حاليا في مستوطنة بجنوب الضفة الغربية، وعسقلان وسديروت وكريات جات وكارمي جات وغلاف غزة وجنوب تل أبيب.

ويأتي إطلاق الصافرات في هذه المناطق تزامنا مع إعلان "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بدء حملة صاروخية قوية باتجاه المدن والبلدات المحتلة وغلاف غزة.

وأكدت "سرايا القدس" أنها "دكت بعشرات الصواريخ والقذائف مواقع العين الثالثة وخزاعة وصوفا وكرم أبو سالم".

وفي وقت لاحق، أكدت "سرايا القدس" توسيع نطاق أهدافها عبر "توجيه ضربة صاروخية كبيرة وقوية ومكثفة باتجاه مدينة الخضيرة وتل أبيب وأسدود وجان يفنا وعسقلان وسديروت ونتيفوت وجميع مغتصبات غلاف غزة."

وزير الدفاع الاسرائيلي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن بلده لا ينوي الآن تعليق عمليته العسكرية الحالية في قطاع غزة، رغم تحقيقه كثيرا من الإنجازات خلالها.

وذكر غانتس في تصريح للصحفيين، اليوم السبت، أن إسرائيل بالتزامن مع حملتها الجديدة في غزة تتابع التوتر في مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وخاطب سكانها بالقول: "إسرائيل ليست مهتمة بالتصعيد، لكنها مستعدة لأي سيناريو، وإذا رفع الإرهاب رأسه فإننا سوف نخفضه".

وتابع أن الجيش الإسرائيلي "حقق العديد من الإنجازات" في غزة، لكنه لا ينوي إنهاء عمليته في المرحلة الحالية، لأنه "لا يزال هناك العديد من الخطط لضمان الهدوء وأمن طويل الأمد"