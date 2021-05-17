هجوم صاروخي كبير على "اسرائيل"

أعلنت "كتائب القسام" أنها بدأت برد صاروخي كبير على إسرائيل، "ردا على العربدة الجوفاء من العدو على أهلنا في قطاع غزة الليلة الماضية، والعدوان المتواصل على شعبنا

وأكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها قصفت قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية، وأنها جددت قصف كيبوتس "إيرز" بقذائف الهاون.

هذا وأشارت "كتائب القسام" إلى "توجيهها ضربة صاروخية بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع"، كما أنها كانت قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن قصف عسقلان وموقع "كيسوفيم" برشقات صاروخية "ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل بحق المدنيين".

هذا وذكرت "كتائب القسام" أنها قصفت مدينة "كريات ملاخي" برشقة صاروخية، كما أعلنت قصفها "نتيفوت" وقاعدتي "حتسريم" و"تسيلم" العسكريتين برشقات صاروخية، وقصفها موقع إسناد "صوفا" بقذائف الهاون.

من جانبها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط عدد من الجرحى في ضربة صاروخية مباشرة لمبنيين اثنين في أسدود.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن "غواصة موجهة تابعة لحركة حماس، حاولت استهداف قطعة بحرية إسرائيلية".

وأعلنت "سرايا القدس" أنها قصف اليوم الاثنين، هرتسيليا شمال تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، وقصف موقع نحال عوز العسكري وحشودات عسكرية في محيط الموقع بعشرات قذائف الهاون.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق، أن دوي انفجار كبير سمع في "هرتسيليا" شمال تل أبيب.

كذلك أطلقت"سرايا القدس" رشقة صاروخية مكثفة على مدينة أسدود، وقد خلفت إصابات مباشرة لمباني وأحدث خسائر مادية فيها.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قصفت "كتائب القسام" مستوطنة عسقلان برشقة صاروخية، قالت إنها رد على العدوان المتواصل بحق المدنيين.

كما قصفت موقع "كيسوفيم" برشقة صاروخية، ما أدى لاندلاع حريق كبير في المكان.