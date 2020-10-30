سرقة أموال حملة ترامب

أعلن الحزب الجمهوري، أن قراصنة سرقوا 2.3 مليون دولار أمريكي من أموال الحزب المخصصة لحملة ترامب في ولاية ويسكونسن.

وتعد ولاية ويسكونسن أحد أهم الولايات الأمريكية تأثيرا، إذ ساهمت في فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية عام 2016 بفارق ضئيل، ويمكن اعتبارها ولاية الحظ.

وتشتد المنافسة على “كرسي البيت الأبيض” بين الرئيس الحالي دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي القوي جو بايدن.

وقال أندرو هيت، رئيس الحزب الجمهوري إن الحزب اتصل بمكتب التحقيقات الفيدرالى، وإن العملاء يقومون بالتحقيق في قضية التلاعب بالفواتير الخاصة بالحملة، طبقا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية.

جدير بالذكر ان استطلاعات الرأي، تشير إلى تقدم المرشح الديمقراطس جو بايدن في عدد من الولايات، بينما يتقدم الرئيس دونالد ترامب في ولايات أخرى.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات عبر صناديق الاقتراع في الـ 3 من نوفمبر/ تشرين المقبل، أي بعد 4 أيام فقط.