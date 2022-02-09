سرقة 16 مليون روبل من قريب ستالين في روسيا

وقع ليونيد آليلوييف، المحارب القديم في الحرب العالمية الثانية وأحد أفراد عائلة الزعيم السوفيتي الراحل يوسف ستالين، ضحية احتيال.

وأفاد مصدر في أجهزة إنفاذ القانون أن محتالين تواصلوا هاتفيا مع آليلوييف، وهو من مواليد عام 1928، وأقنعوه بتحويل نحو 16 مليون روبل (نحو 210 ألف دولار) إليهم خلال فترة ما بين سبتمبر وأكتوبر الماضيين.

وأشار المصدر إلى أن آليلوييف (وهو نجل شقيقة زوجة ستالين الثانية ناديجدا آليلوييفا) لجأ إلى الشرطة أمس بشأن الحادث.

وأكد المكتب الإعلامي للإدارة العامة لوزارة الداخلية الروسية في موسكو أن مواطنا مسنا من مواليد عام 1928 لجأ إلى أجهزة إنفاذ القانون أمس وقال إنه تلقى في أوائل سبتمبر اتصالا من شخص ادعى أنه موظف مصرفي.

ووفقا لبيان المكتب، أقنع هذا "الموظف" الزائف المسن بتحويل أمواله بقيمة نحو مليون روبل من حسابه المصرفي إلى آخر تابع للمحتالين، وذلك بدعوى "تفادي خطر الاحتيال".

وأشارت "تاس" إلى أن محتالة سبق أن حاولت سرقة خمسة ملايين روبل من آليلوييف العام الماضي، وألقي القبض عليها خلال تسلمها هذا المبلغ الكبير في شقة المواطن المسن، وحكم عليها بالسجن 3.5 عام.