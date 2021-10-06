سريع: أسقطنا طائرة استطلاع سعودية في مأرب

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، يحي سريع، أن الدفاعات الجوية أسقطت بصاروخ أرض جو طائرة استطلاع مقاتلة سعودية، في أجواء مديرية الجوبة في مأرب.

وتأتي العملية العسكرية مع تصاعد المواجهات بين قوات المسلحة اليمنية من جهة وقوات هادي والتحالف وحزب الإصلاح من جهة أخرى في الجوبة والعبدية جنوبي محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.

وصعدت مقاتلات التحالف السعودي من غاراتها الجوية، حيث استهدفت بـ 19 غارة جوية مديريات الجوبة والعبدية وصرواح بالمحافظة خلال الساعات الماضية .

كما شنت طائرات التحالف 3 غارات جوية على مديرية الحزم بمحافظة الجوف المجاورة شمالي شرق اليمن. وطال القصف الجوي بغارتين على منطقة الصَّليْف شمالي غرب مدينة الحُدَيْدَة الساحلية غرب اليمن.

وأفاد مصدر عسكري يمني رصد 253 خرقاً للقوات المتعددة للتحالف في جبهات الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس والجبلية و 4 غارات لطائرات تجسس على الفازة جنوباً، وشملت تحليق 19 طائرة تجسس في أجواء كيلو 16 وحيس والفازة و الجاح والجبلية والتحيتا و 22 خرق بقصف مدفعي لعدد 102 قذيفة و 205 خرقاً بالاعيرة النارية المختلفة.

وحقّقت القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية، يوم الجمعة الماضي، تقدماً ميدانياً جديداً على حساب قوات الرئيس هادي والتحالف السعودي في مديرية الجوبة في جنوب محافظة مأرب.

وبحسب مصادر ميدانية، تمكن الجيش اليمني واللجان من السيطرة على معسكر أم الريش وأجزاء واسعة من معسكر الخشينة في مديرية الجوبة جنوبي محافظة مأرب.

ويأتي تقدم القوات اليمنية بعد أيام من القتال مع قوات التحالف.

وتواصل قوات الجيش واللجان الشعبية معاركها مع قوات الرئيس هادي وحزب الإصلاح وتنظيم "القاعدة" المسنودة بطائرات "التحالف السعودي" للتقدم باتجاه منطقة "الجديدة"، المركز الإداري لمديرية الجوبة جنوبي مدينة مأرب الاستراتيجية، آخر معاقل قوات هادي والتحالف شمالي شرق اليمن.

وكان سريع أعلن في 17 أيلول/سبتمبر الماضي تفاصيل عملية "البأس الشديد" في محافظة مأرب، والتي "أدّت إلى تحرير مناطق واسعة في المحافظة ودحر المرتزقة".