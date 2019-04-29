سريلانكا تحذر من هجمات دامية جديدة

لم تستبعد مصادر اعلامية وامنية سريلانكية حدوث تفجيرات جديدة مماثلة لتلك التي حصلت الاسبوع الماضي وقالت ان أن مُنفذي تفجيرات "عيد القيامة" يخططون لشنّ مزيد من الهجمات باستخدام سيارة "فان"

كما افادت عن وجودعسكريين متخفين ومندسين في صفوف قوات الامن وينوون استهداف خمسة مواقع، وقد ينفذون الهجمات خلال ايام قليلة او ساعات

وقال الخطاب: "إن أحد الأهداف الجديدة للمتشددين يقع في باتيكالوا"، وهي مدينة على الساحل الشرقي قُتل فيها 27 شخصاً، في تفجير انتحاري استهدف كنيسة. ولم يذكر أهدافاً أخرى محتملة للهجمات التي قد تقع.

من جانبها حذرت الكنيسة الكاثوليكية في سريلانكا، اليوم، من لجوء أتباعها إلى الانتقام، بسبب تفجيرات "عيد الفصح"، ما لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة بحق التنظيمات المتشددة "كما لو كانت تخوض حرباً".

ورفعت الحكومة حظر التجول، مساء الأحد، للمرة الأولى منذ التفجيرات، لكن الشرطة في العاصمة كولومبو نفذت عمليات تفتيش عشوائية.

وكان تنظيم "داعش" أعلن، الثلاثاء الماضي، مسؤوليته عن تلك التفجيرات، التي استهدفت 8 كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".