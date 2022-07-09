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سريلانكا.. متظاهرون يلهون في غرفة نوم ومسبح رئيسهم الهارب (فيديوهات)

منشور 09 تمّوز / يوليو 2022 - 01:17
سريلانكا.. متظاهرون يلهون في غرفة نوم ومسبح رئيسهم الهارب (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من المتظاهرين السريلانكيين يلهون في غرفة نوم ومسبح رئيسهم غوتابايا راجابكسا، والذي كان قد لاذ بالفرار قبيل اقتحامهم المقر الرئاسي في وقت سابق السبت.

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وقال مصدر في وزارة الدفاع إن “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

ولاحقا، عرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

وتزامن اقتحام المقر الرئاسي في كولومبو مع خروج عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة في أكبر مظاهرة حتى الآن للتعبير عن غضبهم ضد زعيم يعتبرونه مسؤولا عن أسوأ أزمة اقتصادية ضربت البلاد.

تعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.

وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر الجمعة، بعد أن هدد نشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.

وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لتظاهرة السبت، وفق مسؤولين.

استقالة رئيس الوزراء

في الغضون، وافق رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، على الاستقالة بعد أن طالبه قادة الأحزاب في البرلمان بالتنحي هو والرئيس المحاصر، في اليوم الذي اقتحم فيه متظاهرون مقر الرئيس ومكتبه.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، دينوك كولامباج إن رانيل ويكرمسينغه أبلغ قادة الأحزاب أنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، عقد ويكرمسينغ، اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة في العاصمة، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء.

ودعا قادة الأحزاب السريلانكية، الذين اجتمعوا السبت الرئيس راجاباكسا إلى تقديم استقالته.

بدوره، قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إنه مستعد للانصياع لأي قرار يتخذ في اجتماع لزعماء أحزاب البلاد.

وبحسب الأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصا نتيجة الاحتجاجات، بينهم ضابطا شرطة.

كلمات دالة:سريلانكاكولومبو

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