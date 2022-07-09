سريلانكا.. متظاهرون يلهون في غرفة نوم ومسبح رئيسهم الهارب (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو مجموعة من المتظاهرين السريلانكيين يلهون في غرفة نوم ومسبح رئيسهم غوتابايا راجابكسا، والذي كان قد لاذ بالفرار قبيل اقتحامهم المقر الرئاسي في وقت سابق السبت.

وقال مصدر في وزارة الدفاع إن “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

ولاحقا، عرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

Protesters enjoying Sri Lanka’s absconding President’s swimming pool! No dictator should remain in illusion that the power is for ever, and when the end comes, it is always violent and nasty. pic.twitter.com/T3ePbkA0gM — Ashok Swain (@ashoswai) July 9, 2022

وتزامن اقتحام المقر الرئاسي في كولومبو مع خروج عشرات الآلاف إلى شوارع العاصمة في أكبر مظاهرة حتى الآن للتعبير عن غضبهم ضد زعيم يعتبرونه مسؤولا عن أسوأ أزمة اقتصادية ضربت البلاد.

#BREAKING 🚨 WATCH: Video from local media shows protesters at the Sri Lankan President's home, where has has reportedly had to flee | #6NewsAU pic.twitter.com/YHkDxP2LcQ — 6 News Australia (@6NewsAU) July 9, 2022

تعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.

وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر الجمعة، بعد أن هدد نشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.

وتجاهل آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة أمر منع التجول، بل أجبروا سلطات سكك الحديد على تشغيل القطارات لنقلهم إلى كولومبو للانضمام لتظاهرة السبت، وفق مسؤولين.

استقالة رئيس الوزراء

في الغضون، وافق رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغه، على الاستقالة بعد أن طالبه قادة الأحزاب في البرلمان بالتنحي هو والرئيس المحاصر، في اليوم الذي اقتحم فيه متظاهرون مقر الرئيس ومكتبه.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء، دينوك كولامباج إن رانيل ويكرمسينغه أبلغ قادة الأحزاب أنه سيستقيل عندما تتفق جميع الأطراف على تشكيل حكومة جديدة.

وفي وقت سابق، عقد ويكرمسينغ، اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب فيما يتعلق بالاحتجاجات المستمرة في العاصمة، حسبما ذكر مكتب رئيس الوزراء.

ودعا قادة الأحزاب السريلانكية، الذين اجتمعوا السبت الرئيس راجاباكسا إلى تقديم استقالته.

بدوره، قال الرئيس جوتابايا راجاباكسا إنه مستعد للانصياع لأي قرار يتخذ في اجتماع لزعماء أحزاب البلاد.

وبحسب الأطباء، أصيب ما لا يقل عن 33 شخصا نتيجة الاحتجاجات، بينهم ضابطا شرطة.