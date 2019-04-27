سريلانكا.. 15 قتيلا جديدا بتفجير انتحاري "داخل مخبأ"

أعلنت الشرطة السريلانكية، السبت، مقتل 15 شخصا جراء تفجير انتحاري خلال مداهمة لمخبأ متطرفين، يقع شرقي البلاد.

وقالت الشرطة إن 3 رجال أقدموا على تفجير متفجرات بعدما حاصرتهم قوى الأمن، مما أسفر عن مقتل 3 نساء و6 أطفال داخل ما يُعتقد أنه مخبأ للمتطرفين، قرب منطقة كالموناي، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأضافت الشرطة "عُثِر خارج المنزل على جثث ثلاثة رجال آخرين يشتبه أيضا في أنهم انتحاريون".

وهزت سلسلة انفجارات، مساء الجمعة، مدينة سامانتوري شرقي البلاد، تعتقد السلطات أنها ناجمة عن تفجير أشخاص لأنفسهم، خلال مداهمة مكان كانوا يتحصنون فيه، وفق ما أورد مراسلنا.

وشهدت سريلانكا، صباح الأحد الماضي، تفجيرات انتحارية استهدفت 3 كنائس و4 فنادق، مخلفة مقتل 253 شخصا ونحو 500 مصاب.

وذكرت السلطات في سريلانكا أن زهران هاشم، زعيم "جماعة التوحيد" المتطرفة، المعروف بخطاباته الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي، قد قتل في واحدة من التفجيرات الانتحارية، مضيفة أنها ألقت القبض على الرجل الثاني في الجماعة.

وتابعت أن المحققين توصلوا إلى أن المهاجمين حصلوا على تدريب عسكري من شخص يدعى "أرمي محي الدين"، وأن التدريب على الأسلحة جرى في الخارج، وفي بعض المواقع في المقاطعة الشرقية لسريلانكا.

وأبلغ الرئيس السريلانكي ميثريبالا سيريسينا، الصحفيين في كولومبو، أن حوالى 140 شخصا في الدولة الجزيرة تم تحديدهم على أنه لهم صلات بداعش الإرهابي.