سعد الحريري: لن اتراجع

تمسك رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري بموقفه تعليق عمله السياسي واكد انه لن يتراجع عن هذا القرار بالتزامن مع انياء نشرتها صحيفة الاخبار الموالية لحزب الله اللبناني قالت ان سعد الحريري تراجع.

واتهم بيان صدر عن المكتب الاعلامي للرئيس سعد الحريري الصحيفة بالكذب وقال "دأبت جريدة الاخبار منذ فترة على نشر اخبار تتعلق بالرئيس سعد الحريري وتدخلات مزعومة له سواء في جمعيات خيرية وعائلية او مؤسسات دينية"

وافاد بيان رئيس الحكومة اللبناني السابق ان "ان كل ما نشر وآخره اليوم مقال بعنوان "الحريري يتراجع عن دعم عساف لمنصب المفتي" هو غير صحيح على الاطلاق، ومن نسج خيال من كتب المقال، وهذا الامر في الأساس غير مطروح للنقاش اذ ان ولاية سماحة المفتي تنتهي بعد ما يقارب السنتين" واكد بيان الحريري ان التوجه الدائم "للرئيس سعد الحريري كان عدم التدخل بالشؤون الداخلية للجمعيات او المؤسسات والاكتفاء فقط بدعمها لتتمكن من القيام بواجباتها واهدافها" وختم بالتاكيد "ان الرئيس سعد الحريري ملتزم قراره تعليق عمله السياسي وكل موجبات هذا القرار".

من جهته قال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء الاسبق ‎فؤادالسنيورة ردًا على ‎جريدةالأخبار: هذه الاخبار المزعومة مختلقة ولا أساس لها من الصحة، والغرض منها إحداث بلبلة وانقسامات في الصف الإسلامي والصف الوطني

وفي 24 يناير 2022 أعلن الزعيم اللبناني البارز سعد الحريري أنه لن يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقرر تعليق مشاركته في الحياة السياسية، داعياً حزبه السياسي لفعل الشيء نفسه، وطلب الحريري، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، من حزبه تيار المستقبل، عدم الدفع بأي مرشحين في الانتخابات.