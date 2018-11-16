سعوديات يتمردن بـ العباءة المقلوبة

ولاقت الحملة تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي،

عبرت سعوديات عن رفضهن تاخر اصدار القوانين والتشريعات التي تعطيهن حريتهن باطلاقهن حملة #العباية_المقلوبة على وسائل التواصل الاجتماعي

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في لقاء مع "بي بي سي" الأميركية في آذار/مارس الماضي، أن القوانين تنص على ارتداء المرأة ملابس محتشمة بشكل عام، ولا تجبرها على ارتداء العباءة السوداء، على الرغم من أن تاريخ السعودية حافل بالتحكم بمظهر النساء، حيث ضجت وسائل التواصل الاجتماعي عام 2016، بقصة اعتقال ملاك الشهري، بتهمة خلع العباءة في شارع التحلية في العاصمة الرياض.

ولاقت الحملة تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي دعت النساء لارتداء عباءاتهن بالمقلوب، تعبيرًا عن احتجاجهن على التحكم بمظهرهن، حيث كتبت إينغل شهري على "تويتر": "لن يتفهم الشعور الجميل الذي يمنحه الاحتجاج على ما أجبرت عليه، إلا من يحتج بالفعل، تعبيرك عن الرفض حتى بأبسط الأفعال، شعور جميل يستفز من يعارض حريتك وخيارك، اقلبوها". في حين قالت ناشطة أخرى: "ياما لبستها مقلوبة بالغلط، عقلي الباطن معترض بالفطرة".

انا خلقه شكلي بالعبايه يوضح شقد انا لابستها عن " عدم رغبه ، عدم اقتناع ، عدم احترام لها ولا لفكرتها " عن " هذا مو انا يا جماعه والله مو انا " .

#العبايه_المقلوبه ٩ نوفمبر ٢٠١٨

هذه حركة النساء في المزارات المقدسة ( كربلاء ، النجف ) لدى الشيعة و تعني هذه الحركة بأنها ترغب بزواج " المتعة " #العبايه_المقلوبه — ع الشـمري (@A_AGHQ) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

ابي افهم وش الهدف من تغطية المرأة !! شي مقرف ومقزز

من حقنا نحتج ونرفض هالشيء مدري كيف تبون تشوفون انفسكم من الدول المتقدمة وأنتم حتى في لَبْس الإناث تتحكمون #العباية_المقلوبة — ♏️alghamdi (@shhh1711) ١٠ نوفمبر ٢٠١٨

#العبايه_المقلوبه

تضامن

نبغى نعيش حياه طبيعيه مثل العالم pic.twitter.com/6sVlZ7HPFM — Teema (@Teema_j0) ١١ نوفمبر ٢٠١٨