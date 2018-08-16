سعوديات يطلقن إذاعة سرية للتوعية بحقوق المرأة

بدأت شابات سعوديات عملية اثبات وجودهن عبر اذاعة "نسوّية إف إم"

من مكان ما قد لا يكون في السعودية، بدأت شابات سعوديات عملية اثبات وجودهن عبر اذاعة "نسوّية إف إم" تتحدث عن وضع المرأة في المملكة.

عشتار (27 سنة) فتاة جامعية سعودية " اسم غير حقيقي للفتاة التي تخشى من مساءلة النظام الحاكم في السعودية".. تقول إن سبب إنشاء القناة هو "ترك أرشيف للتاريخ ليعرف الناس أننا حقيقيات وموجودات".

يضم فريق العمل 9 معدّات ومذيعتين، بينهنّ مصريّة ويمنية.

في الغرفة الصغيرة تم توزيع مايكرفون تم شراؤه عبر الإنترنت، وكومبيوتر محمول مجهز ببرنامج للصوت، وسمّاعة جيدة، هي كل معدّات البث.

في تقرير لموقع بي بي سي الالكتروني البريطاني فقد ظهرت صفحة على تويتر باسم نسوية إف إم (Nsawya_FM) وأعلنت عن حاجتها لطاقم عمل نسائي لإطلاق القناة الإذاعية في نهاية تموز

البرنامج الاول:

على وقع أنغام حزينة، وبصوت المذيعة المتهدّج الهادئ بدأ أول بث إذاعي على الإنترنيت لراديو "نسوية" السعودي يوم 3 آب/أغسطس.

أول القضايا التي طرحها البرنامج كانت العنف الأسري. وروت المذيعة قصص نساء سعوديات قيل إنهن خسرن حياتهن مؤخرا على يد أقاربهن.

تتحدث القصة الاولى: "عمري 33 سنة، موظفة وتعليمي جامعي، أعيش مع والدي ووالدتي، وأريد الزواج بالشخص الذي أراه مناسبا لي، ولكنه يحمل الجنسية اليمنية. حلم سارة الشريف أنهاه أخوها ذو الـ 22 عاما. خمس رصاصات قتلت سارة التي تمت خطبتها الرسمية بموافقة والدها ووالدتها".

وتضيف: "الكثير من الأسماء وما ذكر فقط قطعة من جبل الجليد. أعوام مريرة وأجيال عديدة من النساء انتهت حياتهن قبل أن تبدأ منذ اللحظة التي تكونت فيها أعضاؤهن التناسلية الأنثوية. حكومات ذهبت وحكومات جاءت. وكل حكومة تعطي الوعود . وتحاول دفن النساء وقضاياهن في أكبر أخدود".



التواصل "صعب جدا" بين الشابات، فكل ما يجمعهنّ هو مجموعة على أحد تطبيقات الموبايل، ويعانين من مشكلة فرق التوقيت فلسن جميعا مقيمات في السعودية، وبعضهن مشغولات بالعمل أو بالدراسة، كما تقول عشتار.

ولا تتوقع عشتار حاليا جمهورا كبيرا لبرنامجهن "يكسّر الدنيا" وتفضل "النمو التدريجي"، حيث أن كل ما يهمها هو "نشر الوعي" حول وضع المرأة.

البث التجريبي الذي استمر نحو ساعة، احتوى كثيرا من الأغاني الحزينة، لكن عدم وضوح الصوت، وتقطعه، وأسلوب الإنتاج عكس عدم وجود خبرة في الإنتاج الإعلامي من قبل الفريق.

أفكار عشتار لم تكن تعجب أهلها وكان بعض أفراد العائلة يقولون لها إن "عقلها مغسول من الغرب".

وهذه النظرة تجاه الشابات الناشطات منتشرة جدا في السعودية، فمعروف أن السعوديات يلجأن إلى موقع تويتر للتعبير عن مواقفهن وآرائهن بخصوص حياتهن داخل المملكة، لذا فهن عرضة لهجوم كبير ضدهن ويوصفن بالـ "ذباب الإلكتروني"، كما تقول عشتار.

اسقاط الولاية المستمرة

في 2016 اطلقت سعوديات حملة #سعوديات_نطلب_اسقاط_الولايه المستمرة حتى اليوم.

تقول عشتار إنهار كانت واحدة ممن بدأن الحملة الإلكترونية على تويتر المطالبة بإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية. لكن تويتر اليوم "لم يعد كافيا".

في عام 2016 ذهبت عزيزة اليوسف، وهي من أوائل الناشطات المطالبات بحق المرأة في قيادة السيارة، إلى الديوان الملكي حاملة برقية تحمل نحو 15000 توقيع لرفع وصاية الرجل على المرأة في السعودية.

واليوم عزيزة اليوسف واحدة من الـ 9 مدافعات عن حقوق المرأة المسجونات في السعودية.

ومن المقرر أن ترسل النساء يوم 10 آب/ أغسطس برقية جديدة للملك، مطلبها الرئيسي "إسقاط نظام الولاية وإطلاق سراح سجينات دور الرعاية. "

وعند تكرار السؤال نفسه الذي يطرح على الناشطات السعوديات: "بدأت بوادر تغيير تظهر في السعودية فيما يتعلق بحقوق النساء. لماذا لا تنتظرن لترين؟"