سعوديون غاضبون من اقتراح تغيير العلم

هاجم ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، موافقة مجلس الشورى السعودي، يوم الاثنين، على مشروع تعديل "نظام العلم" الصادر قبل أكثر من 50 عاما.

واستنكر عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل تغيير "العلم" السعودي، على اعتبار ان العلم بصورته الحالية يضم عبارة التوحيد لدى المسلمين.

وربط رواد "التواصل الاجتماعي" بين تغيير "العلم" والانفتاح الذي تعيشه المملكة حاليا، والحفلات التي تقيمها الرياض.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق، الاثنين، على مشروع تعديل "نظام العلم" الصادر قبل أكثر من 50 عاماً، بعد دراسته من قبل لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في المجلس، ومناقشته في جلسة سابقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

هذه الضجة دفعت بـ"هيئة مكافحة الإشاعات" السعودية، إلى التوضيح أن "الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكولات استخدامهم".

الخبر المتداول عن تغيير شكل ومحتوى العلم السعودي والنشيد الوطني غير صحيح، والحقيقة أن التعديل لن يمس محتواه بل في نظامه، ولتحديث ضوابط وبروتوكلات الإستخدام.



التفاصيل:https://t.co/5SsrpDH3Db pic.twitter.com/HHlJTy5Yjl — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) February 1, 2022

وكان النائب سعد العتيبي، الذي قدم المقترح إلى مجلس الشورى، عزا اقتراحه إلى ثلاثة أسباب، أولها مواكبة الحراك الكبير الذي تشهده السعودية في السنوات الأخيرة في مراجعة وتطوير العديد من الأنظمة والنصوص التشريعية الداعمة لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030، والسبب الثاني هو الحاجة إلى سد الفراغ التشريعي، بشأن عدم وجود نظام يُحدد نشيد الدولة، ويفصل الأحكام المتعلقة به.

وأوضح أن السبب الثالث هو ضرورة وضع المحددات والضوابط لاستخدام شعار الدولة في جميع المحافل والمناسبات، وتحديد العقوبات التي تطبق في حال المخالفة، بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية.