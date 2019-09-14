سعودي يتنازل عن القصاص لابنه.. ورجل أعمال يكافئه

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف الإنساني لوالد الطفل السعودي الذي توفي خنقاً إثر شجار وقع في مدرسة ابتدائية بالرياض، الاثنين الماضي.

وعفا خويتم الحارثي، والد الطفل السعودي عن الطالب الذي تسبب في وفاة ابنه معتز، مؤكدا أن أفراد أسرته تقبلوا الحادث بالصبر والاحتساب، وقرروا جميعا التنازل عن القصاص.

ومن ناحيته، أعلن رجل الأعمال السعودي، سعد بن سفران العرابي، في مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، عن تبرعه بقطعة أرض في مكة لصالح والد الطالب معتز خويتم الحارثي، بعد أن عفا عن قاتل ابنه.

وقال العرابي، إنه سيطلق اسم الطفل "معتز" على مسجد يقوم ببنائه في السودان، ومن المنتظر أن يتم افتتاحه الشهر المقبل، مشيدا بنبل أخلاق والد الطفل المقتول الذي يعرفه من 20 سنة، خاصة بعد رفضه الملايين التي عرضت عليه كدية.

وكان والد الطفل سجل مقطع فيديو وثق خلاله عفوه عن قاتل ابنه، وأكد عبره أن ما حدث لابنه كان قضاء وقدرا وليس ناجما عن أي إهمال من قبل إدارة المدرسة أو المعلمين، إذ حدث شجار بين طالبين في المدرسة، ما أدى إلى مقتل أحدهما، وهو معتز.