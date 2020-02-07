سعودي يشتكي انتشار النوادي الليلية في الرياض

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو لمواطن يزعم من خلاله بوجود «مرقص» ليلي بجانب منزله في الرياض.

وانتشر المقطع إذ أوضح المواطن فيه موقع منزله بالقرب من «المرقص» كما يدّعي، حيث تسائل المواطن منفعلًا: «كيف أربي بناتي، أنا عندي 3 بنات أكبرهم في المتوسط؟».

وشهدت العربية السعودية خلال الاشهر الاخيرة عدد كبير من الفعاليات والنشاطات التي كانت محرمة في السابقة بدأت بمنح المراة رخصة قيادة السيارة وانتهت بالسماح للمراة بالسفر من دون اذن ولي امرها كذلك بتنظيم المهرجانات والاحتفالات الفنية المختلطة والصاخبة والتي وصلت في الكثير من الاحيان الى درجة الاباحية