سعودي يلتقي بوالدته بعد 32 عاما من الفراق

بعد فراق استمر 32 عاما، تمكن شاب سعودي من العثور على والدته المصرية، التي انفصل عنها عندما كان عمره 4 أعوام، بسبب خلافات عائلية بين الأم والأب، أدت لانفصالهماوالطلاق. ولعبت السفارة السعودية في القاهرة، دورا في لم شمل الابن تركي خالد سنيد السنيد مع والدته، بعد أن تمكنت السفارة من العثور على الأم والتواصل معها للقاء ابنها. وفي التفاصيل، فإن الأم انفصلت عن والد تركي عندما كانا في القاهرة، ليعود الوالد من دون زوجته، لتبدأ قصة حرمان تركي من والدته، والتي ستمتد فصولها على مدار سنوات طويلة. وعاش تركي بعد حرمانه من والدته، حتى سن ال 16 من عمره، في بيت جدته أم والده حتى وافتها المنية، لينتقل بعدها للعيش مع إحدى قريباته المسنات، إلى أن بلغ سن ال 28 عاما، ويتزوج. وخلال كل تلك الفترة التي عاشها تركي بعيدا عن والدته، لم يفقد الأمل، وبقي يبحث عنها، من خلال التواصل مع السفارة المصرية في الرياض، لكن مع الأسف، فإن كل تلك الجهود باءت بالفشل. ولم ييأس تركي من أمل العثور على والدته وإعادة لم شملهما من جديد، حيث توجه إلى مصر، وتحديدا السفارة السعودية، التي لبت النداء وبدأت رحلة البحث عن الوالدة، بالتعاون مع الجهات المصرية، لتتكلل تلك الجهود بالعثور عليها. وخلال تواجد تركي في السفارة السعودية تمكن من إيجاد جميع الأوراق التي تخص والده ووالدته. وبعد العثور على والدة تركي، من قبل السلطات المصرية، التي بحثت عنها في أكثر من عنوان، تواصلت السفارة السعودية، مع الوالدة وتدرجت معها في كيفية اخبارها عن ابنها، ليتمكن بعدها الابن من لقاء والدته التي حرم منها 32 عاما.