4 قتلى في تحطم مروحية تونسية وسعيد يدعو لتحديث عتاد الجيش

قتل 4 عسكريين تونسيين في تحطم مروحيتهم مساء أول أمس الأربعاء اثناء مهمة كانت كانت تهدف الى تنفيذ "الواجب المقدس في حماية البلاد" وفق وزير الدفاع التونسي

وقال وزير الدفاع عماد ممشي في اعقاب لقائه بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج انهما تناولا “الحادث الأليم الذي جدّ ليلة (الأربعاء) وأدى إلى استشهاد 4 من رجال الجيش إثر سقوط المروحية التي كانوا على متنها وهم يؤدون واجبهم المقدس في حماية الوطن” وفق تاكيدات من بيان صادر عن رئاسة الجمهورية

ونوه الرئيس التونسي الى ضرورة تحديث العتاد العسكري التونسي الذي بدا بالتآكل وسيؤدي الى مثل تلك الحوادث "وهو ما أدى ولا زال إلى مثل هذه الفواجع”. مشيرا الى انه من الممكن ان يتم في اي دولة في العالم

وانتشلت كوادر الانقاذ جثتين ولا تزال عملية البحث جارية عن باقي الضحايا إثر سقوط المروحية العسكرية في البحر المتوسط ووفق البيانات فإن “المروحية التي فُقد الاتصال بها في منطقة كاب سيراط التابعة لمحافظة بنزرت شمالا، سقطت في عرض البحر”.وفي أكتوبر 2021، قتل 3 عسكريين تونسيين في تحطم مروحية عسكرية بمنطقة الحامة في ولاية قابس جنوب شرق تونس