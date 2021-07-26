تونس: دعوة اممية لضبط النفس واتحاد الشغل يرفض استخدام العنف

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد في مكالمة هاتفية مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مستجدات الأوضاع في تونس، فيما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ضمانات دستورية مرافقة لقرارات الرئيس قيس سعيد.

بيان الاتحاد التونسي للشغل يرفض العنف

وتمسك الاتحاد التونسي للشغل برفضه لاستخدام العنف من أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه واكد على ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية، وتحديد مدة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتى لا تتحول إلى إجراء دائم وفق بيانه

وعبر الاتحاد حسب نص البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي عن رفضه لجوء أي طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه القطعي لسياسة التشفي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة.

تحيا #تونس و المجد لشعبها

The people of the #Arab revolutions come out on the Brotherhood terrorist party in Tunisia Tunisia is life and civilization Greetings to the brotherly Tunisian people pic.twitter.com/5eF1VFtYmV — ahmed alsayde (@Ahmed_Alsayde) July 26, 2021

سعيد يهاتف تبون

الى ذلك قال بيان للرئاسة الجزائرية، أن الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والتونسي قيس سعيد "تبادلا خلال المكالمة الهاتفية مستجدات الأوضاع في الشقيقة تونس. كما تطرقا إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها".

تاتي هه المحادثات بعد ساعات من اعلان الرئيس التونسي اقالة حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان اثر احتجاجات في عدد من المدن التونسية

رشق موكب زعيم تنظيم الإخوان #الغنوشي بالحجارة أمام البرلمان التونسي يعني كره الشعب لهذه الجماعة التي ضيعت ودمرت تونس لسنوات وجعلته رهينة لأجندات وقوى خارجية .#تونس_تنتفض #تونس_تنتفض_ضد_الاخوان pic.twitter.com/23IjNPeueR — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) July 26, 2021

الامم المتحدة

حثت الأمم المتحدة، جميع الأطراف في تونس، الإثنين، على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان الهدوء كما أعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، عن دعم الشعب التونسي بشكل كامل، متمنيا سرعة اجتياز البلاد المرحلة المضطربة الحالية.

عقب قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد والتي من بينها تجميد عمل البرلمان، أعلنت الأحزب السياسية تأييدها لهذه القرارات.

وحملت الأحزب حركة النهضة الإخوانية مسؤولية العنف والاحتقان السياسي في الشارع التونسي، مؤكدة انحيازها التام لنضال التونسيين.