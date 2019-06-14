سفاح المسجدين في نيوزلندا ينكر جريمتة

قال منفذ جريمة المسجدين في نيوزلندا انع بريء من الجريمة حيث مثل المتهم الجمعة أمام المحكمة بحضور 80 ناجياً من المجزرة وأقارب الضحايا، فيما أثبت تقرير لجنة الأطباء النفسيين أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وخلال جلسة الاستماع التي عقدت الجمعة أبلغته المحكمة بأن لجنة الأطباء النفسيين التي أخضعته لتقييم نفسي في السجن خلصت إلى أنه يتمتع بالأهلية العقلية للخضوع للمحاكمة.

وقتل الأسترالي برنتون تارانت 51 شخصا في الهجوم المسلح على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس الماضي في جريمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر

وقال محاميه شاين تيت للمحكمة العليا في هذه المدينة الكبيرة في جنوب الأرخبيل إنّ موكّله "يدفع ببراءته من كل التّهم"، ما أثار أيضاً ارتياب الناجين وأقارب ضحايا المجزرة. والمتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند اكتفى بالصمت لدى مثوله الجمعة أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة.

وبرنتون الذي يؤمن بنظرية تفوّق العرق الأبيض متّهم بقتل 51 شخصاً ومحاولة قتل 40 شخصاً آخر والشروع بعمل إرهابي، وذلك خلال المجزرة التي ارتكبها في 15 آذار/مارس المنصرم.ويومها توجه تارانت (28 عاماً) إلى اثنين من مساجد المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا وذلك أثناء إقامة صلاة الجمعة فيهما، فأطلق النار على المصلّين فيهما مرتكبا أضخم مجزرة في تاريخ هذا البلد.

وحُدد موعد جلسة الاستماع القادمة في 15 آب/أغسطس.