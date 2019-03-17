سفاح نيوزيلندا زار اسرائيل ومكث فيها تسعة ايام

برينتون هاريسون تارانت خلال مثوله امام المحكمة

كشف التلفزيون الاسرائيلي (قناة 13) ان منفذ العملية الارهابية داخل مسجدين في نيوزلندا قد زار اسرائيل في اكتوبر عام 2016 ومكث فيها مدة 9 ايام .

ونقل التلفزيون عن مسؤول اسرائيلي قوله ان برينتون هاريسون تارانت، 28 عاما والذي قتل نحو 50 مصليا الجمعة الماضية حصل على تأشيرة لمدة ثلاثة أشهر وبقي في إسرائيل لمدة تسعة أيام فقط وليس واضحا ما فعله القاتل في إسرائيل، لكن يبدو الآن أنه سيتعين على مؤسسة الدفاع معرفة ذلك".

ومثُل الأسترالي برينتون تارنت (28 عاما) منفذ الهجوم الإرهابي على مسجدين الجمعة أمام محكمة بالمدينة حيث وجهت إليه تهمة القتل.

واستمع مدرب اللياقة البدنية السابق والناشط اليميني، وهو مكبل اليدين ويرتدي قميصا أبيض يلبسه المعتقلون، إلى التهمة الموجهة إليه.

وهو لم يتقدم بطلب للإفراج عنه بكفالة وسيظل في السجن حتى مثوله مجددا أمام المحكمة في 5 أبريل.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، السبت، إن المشتبه في تنفيذه هجوم كرايست شيرش سافر لعدة دول حول العالم ولم يكن من المقيمين لفترات طويلة في البلاد.

وأوضحت أرديرن في مؤتمر صحفي في العاصمة ولنغتون، أن الرجل الأسترالي "سافر لفترات متقطعة إلى نيوزيلندا وبقي فيها لفترات مختلفة".

وأضافت "لا يمكن أن أصفه بأنه من المقيمين لفترة طويلة". لكنها أشارت إلى أنه لم يكن على قوائم الترقب لا في بلادها ولا في أستراليا.

وقالت أرديرن، إن قوانين الأسلحة في البلاد يجب أن تتغير عقب الهجوم. وأضافت أن من بين الضحايا مواطنون من باكستان وتركيا والسعودية وإندونيسيا وماليزيا.