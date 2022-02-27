سفارة أوكرانيا في "تل أبيب" تدعو للتطوع ضد الجيش الروسي

أفادت وسائل اعلام عبرية، أن السفارة الأوكرانية في "تل أبيب"، بدأت بتجميع قوائم الأشخاص الراغبين بالتطوع لقتال الجيش الروسي في أوكرانيا.

وطلبت السفارة الأوكرانية، في منشور على "فيسبوك"، من المتطوعين ارسال المعلومات الشخصية المتعلقة بهم عبر بريد إلكتروني، بما في ذلك أي "تخصص عسكري" قد يكون لديهم

دعت السفارة الأوكرانية بتل أبيب، المتطوعين، للقتال نيابة عنها، موضحة أنها بدأت في تجميع قوائم الأشخاص "الذين يرغبون في المشاركة في أعمال قتالية ضد المعتدي الروسي"، وفق إعلام عبري

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "بدأت السفارة في تشكيل قوائم المتطوعين الذين يرغبون في المشاركة في أعمال قتالية ضد المعتدي الروسي"

ويوم الجمعة، قبل نشر المنشور في "فيسبوك"، أخبر السفير الأوكراني في إسرائيل الصحفيين إنه "من القانوني أن يتطوع الإسرائيليون في الجيش الأوكراني"، ومع ذلك ، فإن القانون الإسرائيلي يحتوي على مادة تمنع المواطنين من الانضمام إلى جيش أجنبي - مع عقوبة محتملة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن- بينما هذا لا ينطبق إذا كانت إسرائيل لديها اتفاق مع الدولة الأجنبية المعنية، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو الحال مع أوكرانيا، وفق "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب الصحيفة، تم حذف منشور السفارة الأوكرانية لاحقا من صفحتها في "فيسبوك"، ولم يتم تقديم أي تفسير لهذه الخطوة، في حين أوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها كانت على علم بالمنشور على فيسبوك قبل حذفه، لكنها لن تعلق أكثر.