سفارة الهند تتلقى 200 ألف طلب لمغادرة الإمارات في 3 أيام فقط

ينتظر مئات الآلاف من الهنود العالقين في الإمارات إعادتهم إلى بلادهم عبر الجو والبحر، بينما تنظم نيودلهي عملية لإعادتهم هذا الأسبوع.

وتلقت القنصلية الهندية في دبي، الإمارة التي يجذب اقتصادها المتنوع اليد العاملة الأجنبية خصوصا، نحو 200 ألف طلب للترحيل، معظمهم عمال خسروا وظائفهم نتيجة للأزمة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الهنود المقيمين في الإمارات 3,3 مليون شخص.

وأشارت السفارة الهندية في أبو ظبي إلى أن الأرقام تشهد زيادة على مدار الساعة، حيث ستستمر عملية جمع البيانات، وبعد ذلك يتم تحليلها لمساعدة الحكومة الهندية في خطوتها لتنفيذ عودة المواطنين الهنود العالقين على مستوى دول العالم.

وأكدت السفارة أن الأولوية ستعطى للعمال الذين يواجهون صعوبات كبيرة في المعيشة، والحالات الطبية الحرجة، والنساء الحوامل، وكبار السن والطلاب وبعض العالقين في المطارات.

وفتحت السفارة باب التسجيل عبر الإنترنت لمواطنيها الخميس الماضي، وشهد اليوم الأول تسجيل 25 ألف مواطن.